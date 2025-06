Benfica-Bayern Monaco LIVE 1-0 | Schjelderup! Trubin chiude lo specchio a Sané ci prova Muller

Il match tra Benfica e Bayern Monaco si accende con un ritmo serrato e azioni emozionanti. Al 51°, Trubin si distingue con una grande chiusura su Sanè, respingendo un pericoloso tentativo dei bavaresi. La partita è ancora aperta e ricca di suspense: chi avrà la meglio? Restate con noi per scoprire le prossime iniziative e il risultato finale di questa sfida coinvolgente.

GOAL E AZIONI SALIENTI 51` - Grande chiusura in uscita da parte di Trubin su Sanè. L`azione continua, ma la conclusione di Muller è troppo debole. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Benfica-Bayern Monaco LIVE alle 21. Le formazioni ufficiali: Schjelderup dal 1', la scelta su Kane. Muller titolare - Stasera alle 21, il calcio internazionale si accende con Benfica e Bayern Monaco pronti a sfidarsi nell’ultima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club.

Benfica-Bayern Monaco LIVE 1-0: Schjelderup! Trubin chiude lo specchio a Sané, ci prova Muller - L`azione continua, ma la conclusione di Muller è troppo ... Riporta msn.com

