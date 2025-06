Benfica-Bayern Monaco LIVE 1-0 | Schjelderup! Prima occasione per Sané Muller si divora il pareggio

Il match tra Benfica e Bayern Monaco si accende con emozioni intense: al 45'+2, Sané mette un cross perfetto su cui Muller sfiora il pareggio, ma l'occasione sfuma per un soffio. La partita è ricca di colpi di scena e azioni salienti, pronti a sorprendere gli spettatori. Chi avrà la meglio? Restate con noi, perché il calcio è imprevedibile e ogni minuto può cambiare le sorti di questa sfida mozzafiato.

GOAL E AZIONI SALIENTI 45` + 2 - Stupendo cross di Sanè su cui Muller arriva, ma non riesce a indirizzare la conclusione. Un pasticcio in piena.

La squadra di Kompany domina all'esordio del Mondiale per Club e batte 10-0 (Coman, Boey, Olise, Coman, Muller, Olise, Musiala, Musiala, Musiala, Muller) Auckland City I prossimi match saranno contro Boca Juniors e Benfi Vai su Facebook

