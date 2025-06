Benfica-Bayern Monaco LIVE 1-0 | Schjelderup! Miracolo di Trubin su Sané

In una sfida mozzafiato tra Benfica e Bayern Monaco, il match si accende con un gol di Schjelderup al 13°, regalando un vantaggio sorprendente ai portoghesi. La partita promette emozioni fino all'ultimo secondo, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo. Riusciranno i tedeschi a rimettersi in carreggiata o il Benfica manterrà la testa? Scopriamo insieme come si svilupperà questa grande sfida.

TABELLINO BENFICA-BAYERN MONACO 1-0 MARCATORI: 13` Schjelderup (Be) BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Dahl, Antonio Silva, Otamendi, Barreiro; Aursnes,. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Benfica-Bayern Monaco LIVE alle 21. Le formazioni ufficiali: Schjelderup dal 1', la scelta su Kane. Muller titolare - Stasera alle 21, il calcio internazionale si accende con Benfica e Bayern Monaco pronti a sfidarsi nell’ultima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club.

Benfica-Bayern Monaco LIVE 1-0: Schjelderup! Goal annullato a Kimmich, palo di Laimer. Trubin salva su Pavlovic - Altro salvataggio miracoloso col piede di Trubin, bravo a impattare il tap-

