Benfica-Bayern Monaco LIVE 1-0 | Schjelderup! Goal annullato a Kimmich palo di Laimer Trubin salva su Pavlovic

Un match ricco di emozioni tra Benfica e Bayern Monaco, con azioni mozzafiato e colpi di scena che tengono il pubblico con il fiato sospeso. Dal gol annullato a Schjelderup alle straordinarie parate di Trubin, ogni momento è un capolavoro di tensione e talento. La sfida si fa sempre più intensa: chi si aggiudicherà la vittoria? Restate con noi per scoprire l’esito di questa battaglia epica!

GOAL E AZIONI SALIENTI 74` - Altro salvataggio miracoloso col piede di Trubin, bravo a impattare il tap-in ravvicinato di Pavlovic 68` - Palo. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

