Benfica-Bayern Monaco LIVE 0-0 | ci prova Di Maria salva Neuer

Il match tra Benfica e Bayern Monaco si accende con un 0-0 emozionante, ma al 13’ il Benfica sblocca il risultato grazie a uno splendido assist di Aursnes per Schjelderup, che con freddezza trafigge Neuer. La partita è vibrante e ricca di azioni salienti: di Maria tenta il pareggio, ma Neuer si supera. Rimanete con noi per scoprire come evolverà questa sfida mozzafiato!

GOAL E AZIONI SALIENTI 13` - GOAL DEL BENFICA! Grande servizio da parte di Aursnes che al centro vede e trova Schjelderup, abile a trafiggere. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Mondiale per club: Flamengo-Chelsea 3-1, successo di misura del Bayern Monaco sul Boca. Vincono anche Tunisi e Benfica - Il Mondiale per Club si infiamma: il Flamengo di Rio vola verso gli ottavi dopo una vittoria di misura sul Chelsea, 3-1, grazie a un mix di talento e determinazione.

Diretta Benfica-Bayern Monaco: segui la partita di oggi del Mondiale per Club - Bayern Monaco sarà trasmessa in diretta su Italia Uno in chiaro e in pay tv su DAZN, che ha scelto di trasmettere in esclusiva tutte le partite della prima edizione del Mondiale per Club, ... Come scrive corrieredellosport.it