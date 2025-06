Benfica Bayern Monaco 1-0 Schjelderup fa volare i portoghesi agli ottavi e al primo posto! La sintesi del match

Il Benfica supera il Bayern Monaco 1-0 grazie a Schjelderup, che manda i portoghesi agli ottavi e li proietta in testa al girone. Una vittoria che cambia le carte in tavola e mette in luce le sorprese di questa fase della Champions. Dopo un avvio travolgente del Bayern, la squadra tedesca ha incontrato ostacoli inattesi, culminando in questa decisiva sconfitta. La sfida si conclude con il Benfica al primo posto, pronto a battagliare più forte che mai.

Benfica Bayern Monaco 1-0, Schjelderup fa volare i portoghesi: ecco come è andato l'ultimo match del girone. Si conclude anche il girone C con non poche sorprese. Il Bayern Monaco era partito fortissimo segnando ben 10 reti nel match d'esordio ma nei successivi match più di livello ha avuto molte difficoltà . Soprattutto contro il Benfica dove è arrivata una sconfitta che è costato ai tedeschi il mancato primato nel girone. Schjelderup, accostato in queste ore al Como, è stato decisivo nella vittoria dei portoghesi.

Mondiale per Club: Benfica-Bayern Monaco big match, partite e diretta TV - Il Mondiale per Club FIFA 2025 entra nel vivo con emozionanti partite e sorprese nei primi gironi, mentre stasera si preannuncia il big match tra Benfica e Bayern Monaco.

Diretta Benfica-Bayern Monaco: segui la partita di oggi del Mondiale per Club - Bayern Monaco sarà trasmessa in diretta su Italia Uno in chiaro e in pay tv su DAZN, che ha scelto di trasmettere in esclusiva tutte le partite della prima edizione del Mondiale per Club, ... Segnala msn.com

Benfica Bayern Monaco 1-0 LIVE: Schjelderup! La sbloccano i portoghesi - Appuntamento alle ore 21 al Bank of America Stadium di Charlotte per Benfica Bayern Monaco, terza giornata del Mondiale per Club: seguila live Tutto pronto al Bank of America Stadium di Charlotte per ... informazione.it scrive