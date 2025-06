Benfica Bayern Monaco 1-0 LIVE | inizia la ripresa!

Al via la seconda frazione di Benfica-Bayern Monaco, un match ricco di suspense e emozioni. La sfida, valida per la terza giornata del Mondiale per Club, tiene con il fiato sospeso i tifosi di tutto il mondo. Restate con noi per vivere in tempo reale ogni momento di questa emozionante partita, che promette ancora grandi sorprese e colpi di scena. La battaglia continua, e voi non potete perderla!

Appuntamento alle ore 21 al Bank of America Stadium di Charlotte per Benfica Bayern Monaco, terza giornata del Mondiale per Club: seguila live Tutto pronto al Bank of America Stadium di Charlotte per Benfica Bayern Monaco, terza giornata del Mondiale per Club. Segui con noi la cronaca live testuale dell'incontro. Calcio d'inizio alle ore 21.00 .

Translate postOra in onda Benfica - Bayern Monaco su Italia 1. A seguire il commento in studio con Monica Bertini e i suoi ospiti @FIFAWorldCup Vai su X

Continua lo spettacolo del Mondiale per Club sulle reti mediaset: martedì sera ore 21:00 tocca al Bayern Monaco contro il Benfica, su Italia 1!... Vai su Facebook

