Benfica Bayern Monaco 1-0 LIVE | Fuorigioco di Kane in traiettoria annullato il pari di Kimmich

Stadio gremito e atmosfera da brivido: questa sera alle 21, al Bank of America Stadium di Charlotte, il Benfica sfida il Bayern Monaco nella terza giornata del Mondiale per Club. Un match intenso, deciso da un gol di Benfica e con qualche polemica come il fuorigioco annullato a Kane e il gol di Kimmich annullato. Non perdere neanche un istante di questa emozionante sfida, seguila con noi in diretta live!

Appuntamento alle ore 21 al Bank of America Stadium di Charlotte per Benfica Bayern Monaco, terza giornata del Mondiale per Club: seguila live Tutto pronto al Bank of America Stadium di Charlotte per Benfica Bayern Monaco, terza giornata del Mondiale per Club. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. Calcio d’inizio alle ore 21.00 . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Benfica Bayern Monaco 1-0 LIVE: Fuorigioco di Kane in traiettoria, annullato il pari di Kimmich

In questa notizia si parla di: benfica - bayern - monaco - fuorigioco

Mondiale per club: Flamengo-Chelsea 3-1, successo di misura del Bayern Monaco sul Boca. Vincono anche Tunisi e Benfica - Il Mondiale per Club si infiamma: il Flamengo di Rio vola verso gli ottavi dopo una vittoria di misura sul Chelsea, 3-1, grazie a un mix di talento e determinazione.

Il Bayern Monaco ha battuto l’Auckland City per 10 a 0. Non c'è stata storia, praticamente si è giocato ad una porta sola. E per fortuna che i tedeschi nel secondo tempo hanno abbassato i ritmi, altrimenti staremmo parlando di un risultato ancora più largo. Sinc Vai su Facebook

Bayern Monaco-Benfica 1-0: risultato finale e highlights; Inter-Monaco 3-0, Dinamo-Milan 2-1, Barcellona-Atalanta 2-2, Juve-Benfica 0-2 e Sporting-Bologna 1-1 - Champions League: la classifica; Storia: Bayern München 1-0 Benfica: UEFA Champions League 2024/25 Fase campionato.

Diretta Benfica-Bayern Monaco: segui la partita di oggi del Mondiale per Club - Bayern Monaco sarà trasmessa in diretta su Italia Uno in chiaro e in pay tv su DAZN, che ha scelto di trasmettere in esclusiva tutte le partite della prima edizione del Mondiale per Club, ... Segnala msn.com

Benfica Bayern Monaco LIVE: segui la cronaca - Appuntamento alle ore 21 al Bank of America Stadium di Charlotte per Benfica Bayern Monaco, terza giornata del Mondiale per Club: seguila live Tutto pronto al Bank of America Stadium di Charlotte per ... calcionews24.com scrive