Benevento sirene dalla B per Salvemini | l’attaccante del Cerignola obiettivo dei giallorossi

Il mercato estivo si infiamma intorno a Francesco Salvemini, attaccante dell’Audace Cerignola, nel mirino di Benevento e Bari. Con la sua esperienza e talento, il giovane bomber pugliese si sta affermando come uno dei nomi più caldi del calcio di categoria. La sua possibile partenza rappresenterebbe un colpo importante per le squadre interessate, ma anche un’opportunità di grande crescita per lui. Il futuro di Salvemini sembra scritto nel segno di nuove sfide.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sirene dalla serie B per Francesco Salvemini, attaccante dell’ Audace Cerignola che da un paio di settimane è diventato un possibile obiettivo del Benevento. L’ex bomber del Giugliano, approdato in Puglia lo scorso anno e legato ai gialloblù fino al 2027 sarebbe finito nel radar anche del Bari di mister Caserta come riportato da AntennaSud. L’attaccante, a 28 anni e nel pieno della sua maturazione è in perfetta sintonia con la dirigenza del Cerignola che ha fatto un investimento importante su di lui, ma il salto di categoria o l’approdo in una società ambiziosa come il Benevento potrebbero indurlo a cambiare aria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento, sirene dalla B per Salvemini: l’attaccante del Cerignola obiettivo dei giallorossi

