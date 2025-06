Benevento doppio colpo di mercato | blitz di Carli

Benevento si anima con un doppio colpo di mercato grazie all'intraprendenza di Carli. Dopo settimane di trattative, nel tardo pomeriggio si è concretizzato l'acquisto di Francesco Salvemini dall’Audace Cerignola, un attaccante promettente che porterà certamente nuova linfa alla squadra. Un blitz deciso e tempestivo ha sbloccato la strategia di mercato, dando nuovo entusiasmo ai tifosi e rafforzando le ambizioni dei sanniti. È il momento di scoprire cosa riserverà questa stagione.

L'interesse era stato chiaro nelle settimane scorse e nel pomeriggio la trattativa ha avuto una accelerazione inattesa: Francesco Salvemini, attaccante dell' Audace Cerignola, può essere definito a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Benevento. Decisivo il blitz del tardo pomeriggio di Carli che si è recato in Puglia per chiudere l'affare e assicurarsi il cartellino del classe 96?, capace nella stagione appena conclusa di mettere a segno 18 reti. Ma non è finita qui perché il direttore tecnico giallorosso sta tornando nel Sannio anche con il sì del difensore mancino Raffaele Romano, 2005 che era uno dei profili più attenzionati di tutta la serie C.