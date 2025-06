Benessere in azienda e maggiore attrattività

Benessere in azienda e attrattività sono oggi due facce della stessa medaglia. Durante un evento organizzato da Confindustria presso Enegan, si è evidenziata l'importanza di creare ambienti di lavoro che promuovano rispetto, inclusività e flessibilità. Un ambiente positivo non solo migliora la qualità della vita dei dipendenti, ma rappresenta anche un potente driver per l’attrattività e la competitività aziendale. È fondamentale coltivare questa cultura per affrontare con successo le sfide future.

L’importanza strategica del benessere in azienda. Un tempo strategico che è stato messo sotto la lente in un incontro organizzato da Confindustria nella sede di Enegan. Una azienda in cui si lavora bene, è una azienda che favorisce il benessere aziendale dei lavoratori, non solo con politiche di welfare, ma coltivando la cultura del rispetto, inclusività, flessibilità e buon clima aziendale. E’ partito da queste premesse l’incontro organizzato dal presidio territoriale Empolese Valdelsa di Confindustria Toscana Centro e Costa con la collaborazione di Aidp. "Se vuoi essere attrattiva per i giovani devi cominciare a lavorare anche sul benessere aziendale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Benessere in azienda e maggiore attrattività"

