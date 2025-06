Bellinazzo convinto | Mondiale per Club? Bell’esperimento gli incassi arrivano dall’Arabia Saudita e non solo Vi spiego perché il Napoli ora ha più forza economica di altre

su come questi ricavi siano in parte attribuibili agli investimenti provenienti dall’Arabia Saudita e da altri mercati internazionali. Questa dinamica sta modificando gli equilibri economici nel calcio, dando al Napoli una forza finanziaria superiore rispetto a molte altre squadre storiche. Un fenomeno che potrebbe rivoluzionare il panorama calcistico globale e aprire nuovi scenari per il futuro.

Il noto giornalista Marco Bellinazzo ha voluto dire la sua sugli incassi per le squadre che stanno partecipando al Mondiale per Club. Intervenuto sulle frequenze di Radio 24 nel corso del programma “ Tutti Convocati “, il noto giornalista Marco Bellinazzo ha spiegato da dove arrivino gli elevanti incassi per i club che stanno partecipando al Mondiale per Club (con Inter e Juve a rappresentare l’Italia). Poi si è soffermato sull’elevata disponibilità economica del Napoli nel mercato di questa estate. GLI INCASSI DEL MONDIALE PER CLUB – « Gli incassi sono arrivati attraverso l’Arabia Saudita, ma anche da sponsor e botteghino: ci sono partite con 6mila spettatori e partite con 80mila. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bellinazzo convinto: «Mondiale per Club? Bell’esperimento, gli incassi arrivano dall’Arabia Saudita e non solo. Vi spiego perché il Napoli ora ha più forza economica di altre»

