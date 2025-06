Belén Rodríguez sta vendendo le sue borse griffate e ce n' è una che già fa gola a molte Chi sarà la nuova proprietaria?

Bel233n Rodríguez sta rivoluzionando il suo guardaroba di lusso, mettendo in vendita le sue esclusive borse griffate su una piattaforma deluxe. Tra queste, spicca una Birkin color fragola, un vero sogno proibito per gli appassionati di moda. Chi sarà la fortunata che aggiungerà questa icona di stile alla propria collezione? La suspense è alle stelle, e il desiderio si fa sempre più intenso. Resta sintonizzato per scoprire l'identità della nuova proprietaria!

L'argentina ha deciso di liberare la cabina armadio delle sue borse di lusso, mettendole in vendita su una nota piattaforma deluxe. Tra queste un vero e proprio sogno proibito: una Birkin color fragola. E c'è chi ha già l'acquolina in bocca e chi mente. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Belén Rodríguez sta vendendo le sue borse griffate e ce n'è una che già fa gola a molte. Chi sarà la nuova proprietaria?

Belen Rodriguez mette in vendita le sue borse di lusso - Il primo weekend dell’estate 2025 non è stato all’insegna del mare per Belen Rodriguez. La showgirl argentina ha scelto di restare al fresco della sua casa milanese, dedicandosi a un’attività tanto domestica quanto significativa: mettere ordine nel suo armadio delle borse.

