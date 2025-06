Belen in guerra con la nuova fidanzata famosa di Antonino Spinalbese | è gelosa? Scoppia il gossip

Dopo un periodo di apparente serenità, Belen Rodriguez torna a far parlare di sé, questa volta per una vicenda che ha acceso il gossip: un triangolo tra l’ex Antonino Spinalbese e una nuova protagonista nota della televisione, Elena Barolo. La sfera delle emozioni e delle rivalità si fa più intricato, suscitando curiosità e discussioni tra fan e addetti ai lavori. Ma qual è davvero la verità dietro questa intricata vicenda? Scopriamolo insieme.

Dopo un periodo di apparente tranquillità, Belen Rodriguez è tornata al centro del gossip e, questa volta, la causa sarebbe un vecchio amore e una nuova presenza femminile nel suo orbitare mediatico. L’ex compagno Antonino Spinalbese, padre della piccola Luna Marì, avrebbe infatti intrapreso una frequentazione con un volto noto della tv, Elena Barolo. La notizia ha subito scaldato i radar delle cronache rosa, ma non solo: secondo indiscrezioni lanciate da Gabriele Parpiglia, t ra Belen ed Elena ci sarebbe già aria di tensione. E i recenti comportamenti della showgirl argentina sembrano confermarlo. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Belen in guerra con la nuova fidanzata famosa di Antonino Spinalbese: è gelosa? Scoppia il gossip

