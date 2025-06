Beauty e gratificazione | il report Eat Play Love di Circana spiega l’aumento del 32%

Nel report "Eat, Play, Love" di Circana, si svela come il desiderio di beauty e gratificazione abbia portato a un aumento del 32% nel consumo di prodotti dedicati. Questo trend riflette un bisogno crescente di premi personali, soprattutto nei momenti di difficoltĂ o celebrazione. La nostra voglia di coccolarci e sentirci bene diventa un meccanismo psicologico potente, capace di influenzare le scelte quotidiane. Scopriamo insieme come questo fenomeno plasmi il comportamento dei consumatori oggi.

Avere un piccolo "premio" quando affrontiamo una giornata triste, o per festeggiare un traguardo, fa parte di un meccanismo psicologico che coinvolge beauty e gratificazione. Un report di Circana, azienda che si occupa di gestione ed interpretazione della complessitĂ del comportamento del consumatore, dal titolo "Eat, Play, Love", racconta questo fenomeno. Beauty e gratificazione: il rapporto di Circana. Nel report si racconta il fenomeno paradossale per cui tantissimi consumatori risparmiano e tagliano spese fondamentali, e decidono invece di spendere piĂą soldi per settori considerati "superflui" come, appunto, il beauty.

