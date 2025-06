Beautiful Anticipazioni Puntata del 25 giugno 2025 | Eric sviene davanti a tutti e va in coma!

Prepariamoci a vivere un episodio davvero sconvolgente con le anticipazioni di Beautiful del 25 giugno 2025. Eric, colto da un grave malore, sviene davanti a tutti e finisce in coma, scuotendo le fondamenta della famiglia Forrester. Un momento di grande suspense e tensione che cambierà per sempre le sorti dei nostri protagonisti. Scopriamo insieme come si svilupperanno gli eventi e quali conseguenze avrà questa drammatica svolta!

Vediamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 25 giugno 2025 su Canale5. Nell'episodio della Soap Eric avrà un altro malore e stavolta non riuscirà a riprendersi. Sarà il caos!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Beautiful Anticipazioni Puntata del 25 giugno 2025: Eric sviene davanti a tutti e va in coma!

