Beachwear 2025 | il costume dell’estate è una questione di identità

Dai richiami Y2K ai tagli minimal, la nuova ondata di costumi segna un ritorno alla libertà estetica. SHEIN interpreta la stagione con una collezione che guarda al corpo, senza stereotipi. Cambia la temperatura, cambia la moda, ma il diktat dell’estate 2025 sembra chiaro: più che un look, si cerca un linguaggio. Il beachwear torna a parlare di corpo e identità, abbandonando cliché da catalogo per abbracciare nuove forme di espressione personale. Non più silhouette standard, ma tagli e dettagli che raccontano storie. La nostalgia si fonde con l’essenzialità, mentre il mare — reale o immaginato — diventa palcoscenico di libertà individuale. 🔗 Leggi su 361magazine.com