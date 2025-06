Bayesian recuperato l’albero di 72m dello yacht Perini Navi nei prossimi giorni l’ispezione del relitto portato a Termini Imerese – VIDEO

L'emozionante recupero dell'imponente albero maestro di 72 metri del Bayesian segna un passo cruciale nelle operazioni di indagine sul relitto. Nei prossimi giorni, tecnici specializzati eseguiranno dettagliate ispezioni per scoprire cosa si cela all’interno dell’antico scafo o se, nel tempo, sia stato già svuotato. Un’operazione affascinante che promette di svelare nuovi aspetti della storica nave e delle sue misteriose vicende. Restate con noi per aggiornamenti esclusivi.

Dopo il recupero dell'albero, i tecnici incaricati daranno il via alle ispezioni sul Bayesian per verificare cosa sia effettivamente presente all'interno del relitto, o se sia già stato "svuotato" È stato recuperato e riportato in superficie l'imponente albero maestro da 72 metri del Bayesian.

Bayesian, recuperato boma di circa 20 metri e portato in superficie da nave-gru Hebo Lift 2, relitto emergerà tra il 26 e il 28 maggio - VIDEO - Il 26-28 maggio si svolgerà il recupero finale del Bayesian, il superyacht affondato a Porticello il 19 agosto.

Nel tg delle 19.35 #TgrSicilia #IoSeguoTgR Relitto a galla Recuperato il relitto del Bayesian. Il veliero aveva imbarcato acqua. Nave e albero saranno trasferiti al porto di Termini Imerese per i primi accertamenti Vai su X

Recuperato il relitto del #Bayesian. Il superyacht ora sarà sottoposto alle prove tecniche dei periti che dovranno chiarire le cause del naufragio... Vai su Facebook

Bayesian, dopo il relitto adesso tocca all'albero di 75 metri: al via le operazioni di recupero; Il relitto del Bayesian recuperato solo da robot, è la prima volta: la dinamica delle operazioni; Bayesian, dopo il relitto adesso tocca all'albero di 75 metri: al via le operazioni di recupero.

L'enorme albero del Bayesian viene sollevato, le immagini dal drone - Riportato in superficie il mastodontico albero del Bayesian. Scrive msn.com

Bayesian, torna a galla l'albero del veliero: è lungo 75 metri - Sono stati utilizzati dei palloni per riuscire a sollevarlo per tutta la sua lunghezza: oggi recuperato l'albero del Bayesian. Lo riporta msn.com