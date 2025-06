Bayesian le immagini delle telecamere a bordo nel momento del naufragio | il dettaglio del tendalino

Nuove immagini sorprendenti emergono dal naufragio del Bayesian, offrendo uno sguardo inedito sul momento critico. Le telecamere a bordo hanno catturato dettagli fino a ora sconosciuti, tra cui il tendalino della barca, elemento cruciale per ricostruire la sequenza degli eventi. Questi footage forniscono indizi preziosi e aprono nuove piste di indagine, sottolineando l’importanza di una visione completa per capire davvero cosa sia successo in quei momenti drammatici.

Sono spuntate nuove immagini riprese dalle telecamere a bordo del Bayesian al momento del naufragio: il dettaglio del tendalino della barca. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Bayesian, le immagini delle telecamere a bordo nel momento del naufragio: il dettaglio del tendalino

"Ma l'equipaggio, che bastava poco, c'era o non c'era a bordo?" #Giacobbo #Bayesian #quartarepubblica Vai su X

