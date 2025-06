Bayesian dopo il relitto adesso tocca all' albero di 75 metri | al via le operazioni di recupero

Bayesian, il ricordo di un tragico naufragio, si arricchisce ora di un nuovo capitolo: le operazioni di recupero dell'albero di 75 metri del veliero affondato a Porticello lo scorso agosto. Coordinato dalla società londinese Tmc, questo progetto rappresenta un passo fondamentale per la tutela del patrimonio marittimo. Riportando in superficie l'albero di questa imbarcazione storica, si apre una finestra sulla sua storia e sulla passione che ancora oggi unisce marinai e appassionati.

Inizieranno oggi e si concluderà giovedì il recupero dell'albero del Bayesian, il veliero affondato la notte del 19 agosto dello scorso anno a Porticello. Lo comunica la società londinese Tmc che sta coordinando le operazioni di recupero dell'imbarcazione.

