Battesimo da incubo al ristorante Chi paga il conto? | colpisce la suocera con una sediata in faccia

Un battesimo che doveva essere un momento di gioia si trasforma in scena da incubo: una festa in riva al mare a Terracina, culminata con una rissa violenta e una donna ferita gravemente. Cosa ha scatenato questa escalation? E chi si è assunto la responsabilità del conto? La vicenda, ricca di tensione e colpi di scena, lascia tutti senza parole, rivelando quanto può essere fragile il confine tra festa e tragedia.

Dalla festa alla rissa. Un battesimo celebrato domenica scorsa (22 giugno) in un noto ristorante in riva al mare a Terracina, in provincia di Latina, è degenerato in una violenta zuffa tra familiari. A farne le spese è stata una donna, finita in ospedale in gravi condizioni. Il genero, padre. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Battesimo da incubo al ristorante. "Chi paga il conto?": colpisce la suocera con una sediata in faccia

Battesimo da incubo al ristorante. Chi paga il conto?: colpisce la suocera con una sediata in faccia.

