Basta giornalisti abusivi nuovi casi prosegue la battaglia dell' Ordine della Liguria

L'Ordine dei Giornalisti della Liguria non si arrende nella lotta contro gli abusivi, che minacciano la credibilità e l'integrità della professione. Dopo aver smascherato diversi casi in occasione di eventi di alto profilo come la visita di Sergio Mattarella e il Giro dell’Appennino, prosegue con determinazione la sua battaglia per tutelare giornalisti qualificati e il diritto all'informazione autentica. La professionalità deve essere rispettata: è un impegno fondamentale per la nostra democrazia.

Da tempo l'Ordine dei Giornalisti e l'Associazione Ligure dei Giornalisti hanno dichiarato guerra all'abusivismo della professione. Dopo i recenti casi in occasione della visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ce ne sono stati di nuovi in occasione del Giro dell'Appennino, una. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - "Basta giornalisti abusivi, nuovi casi", prosegue la battaglia dell'Ordine della Liguria

