Il mercato della pallacanestro a Reggio Emilia si infiamma, aprendo un nuovo capitolo per Luca Severini, uno dei talenti più promettenti del panorama italiano. Dopo aver contribuito al successo di Tortona, il giovane playmaker si trasferisce sotto la guida di coach Priftis, portando entusiasmo e determinazione in una squadra in fermento. Con grandi ambizioni e nuovi compagni di spessore come Troy Caupain, il futuro di Severini si prospetta ancora più brillante.

Si apre un nuovo capitolo per uno dei giocatori che ha più recentemente collaborato al mantenimento di uno status importante per l’Italia cestistica. Luca Severini, lanciato nelle alte orbite dalla Bertram Tortona, lascia il club bianconero per approdare a Reggio Emilia, dove resta al ponte di comando coach Dimitris Priftis. In una squadra che cambierà moltissimo, Severini va a unirsi, tra gli altri, a un nuovo acquisto di peso, Troy Caupain. Così il giocatore al sito del club: “ Sono molto felice di iniziare questo nuovo percorso alla Pallacanestro Reggiana, è una società importante che finora mi ha trasmesso solo impressioni positive. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket: Luca Severini a Reggio Emilia. Si infiamma il mercato di Serie A

