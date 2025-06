Basket femminile l’Italia vuole continuare a sognare Con la Turchia c’è in palio la semifinale europea

un traguardo storico e inaspettato, regalando un’energia travolgente a tutto il movimento femminile. Dopo otto anni di attesa, le azzurre sono pronte a scrivere un nuovo capitolo di gloria, dimostrando che il sogno europeo è più vivo che mai. La palla a due si avvicina: l’Italia ci crede, e noi con lei, perché questa volta tutto può diventare realtà.

Otto anni dopo l’Italia è pronta a vivere nuovamente un quarto di finale agli Europei di basket femminile. Rispetto a quella sfida con il Belgio, c’è però un’attesa completamente diversa, un’emozione speciale, una tensione positiva che cresce ora dopo ora in vista della palla a due del match con la Turchia. Mai come questa volta l’Italia ci crede, sogna, aspetta con trepidazione questa partita, che potrebbe riportare la nostra nazionale in semifinale dopo trent’anni e che darebbe a questo gruppo anche la qualificazione al Pre-Mondiale. Ad una sfida di tale importante l’Italia ci arriva con fiducia e con la consapevolezza di essere una grande squadra. 🔗 Leggi su Oasport.it