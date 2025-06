Basket femminile l’Italia sogna i Mondiali dopo 32 anni! Giocherà il torneo di qualificazione | regolamento e possibili avversarie

Dopo 32 lunghi anni, l’Italia del basket femminile torna a calcare il palcoscenico mondiale, conquistando un pass per i Mondiali del 2026. La vittoria contro la Turchia nei quarti degli Europei 2025 ha acceso la speranza e l’entusiasmo di un’intera nazione. Ora, con il sogno più vicino che mai, le Azzurre si preparano a sfidare avversarie di alto livello, determinata a lasciare il segno nel torneo pre-Mondiale di marzo 2026.

Doppio traguardo per la Nazionale italiana di basket femminile, che ha battuto all’overtime la Turchia per 76-74 nei quarti di finale degli Europei 2025 tornando tra le prime quattro del Vecchio Continente a trent’anni di distanza dall’argento di Brno e qualificandosi ufficialmente per il torneo pre-Mondiale che andrà in scena a marzo 2026. Si tratta di un obiettivo molto importante per le Azzurre, che a questo punto possono sognare di partecipare ai Campionati Mondiali addirittura 32 anni dopo l’ultima volta (11° posto in Australia nel 1994). La squadra di coach Capobianco prenderà parte ad uno dei quattro mini-tornei di qualificazione per la rassegna iridata, che vivrà la sua fase finale in Germania dal 4 al 13 settembre 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket femminile, l’Italia sogna i Mondiali dopo 32 anni! Giocherà il torneo di qualificazione: regolamento e possibili avversarie

