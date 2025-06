basket femminile la francia demolisce la lituania e conquista le semifinali

Il basket femminile europeo infiamma il Pireo: la Francia, favorita di lungo corso, demolisce la sorprendente Lituania e si prepara con grande slancio alle semifinali. La partita, un vero monologo delle francesi, ha mostrato tutta la loro superiorità tecnica e tattica, lasciando poche speranze alle avversarie. Con questa vittoria convincente, la Francia si conferma tra le pretendenti principali al titolo, mentre la Lituania dovrà riflettere sugli aspetti da migliorare in vista delle prossime sfide.

Sono iniziati i quarti di finale degli Europei femminili di basket e al Pireo è andata in scena la prima sfida di giornata, quella che ha visto affrontarsi una delle favorite del torneo, la Francia, contro la sorpresa dalla fase a gironi, la Lituania. Un match che sulla carta non aveva storia e che si è confermata una partita a senso unico. Francesi che partono subito forte con un primo parziale di 5-0, anche se poi la Lituania reagisce da oltre l’arco. Ma subito la Francia riallunga e bastano poco più di 4 minuti per arrivare a un vantaggio in doppia cifra per le transalpine trascinate da Ayayi. 🔗 Leggi su Oasport.it