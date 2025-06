Basket femminile Cecilia Zandalasini | Stiamo vincendo queste partite di squadra Alla fine ho pianto di gioia

L'Italbasket femminile continua a scrivere pagine di storia, regalando emozioni indescrivibili come la vittoria al fotofinish contro la Turchia. Con Cecilia Zandalasini che infiamma il campo, le Azzurre raggiungono le semifinali degli Europei 2025, dopo trent'anni dall'ultima grande impresa. Una prestazione che ci ricorda quanto possa essere potente la passione e il talento italiano. La strada verso il successo è ancora lunga, ma questo risultato ci riempie di orgoglio e speranza per il futuro.

L’ Italbasket femminile continua a regalare forti emozioni, battendo la Turchia all’overtime per 76-74 (dopo aver buttato via la vittoria con una serie di gravi errori nell’ultimo minuto dei tempi regolamentari) e raggiungendo la semifinale dei Campionati Europei 2025. Le Azzurre tornano così tra le migliori quattro d’Europa a trent’anni di distanza dall’argento di Brno 1995, qualificandosi inoltre per il pre-Mondiale che si terrĂ a marzo 2026. Tra le grandi protagoniste del successo italiano al Pireo di Atene c’è sicuramente la top scorer Lorela Cubaj (con 16 punti e alcuni canestri di platino nel supplementare), ma il canestro decisivo è stato firmato dalla stella della pallacanestro femminile nostrana Cecilia Zandalasini a 16 secondi dallo scadere dell’overtime al termine di una partita forse meno scintillante rispetto a quelle del girone ma comunque solida. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket femminile, Cecilia Zandalasini: “Stiamo vincendo queste partite di squadra. Alla fine ho pianto di gioia”

