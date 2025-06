Basket femminile Capobianco | Orgoglioso di allenare ragazze e Italia Verona | Mai mollato continueremo a lottare

sempre determinate e combattive, dimostrando il grande cuore del nostro basket femminile. Capobianco è orgoglioso delle sue ragazze e del cammino intrapreso, perché la vera vittoria è nei valori di squadra e nel sacrificio. Ora, l’Italia vola in semifinale con l’obiettivo di conquistare il podio, per scrivere una nuova pagina di gloria nel basket internazionale. Il sogno continua, e noi siamo pronti a sostenere queste eroiche atlete!

Il prezzo della vittoria, la gioia di un momento. L'Italia è in semifinale degli Europei femminili: non ci arrivava da trent'anni, ed è la Turchia che esce sconfitta e deve affrontare il tabellone 5°-8° posto. Per le azzurre ora c'è quello del podio. Così Andrea Capobianco in sala stampa: " Questa partita è stata difficilissima. Turchia molto buona in difesa, ha cambiato le situazioni, quando attaccavamo era difficile. Ma le ragazze sono state grandi, sono molto felice. Sono molto emozionato. Sono molto contento, le ragazze i sono aiutate tantissimo. Siamo stati con la testa sulle strategie preparate.

