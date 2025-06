Basket Andrea Vicenzutto torna in Italia | sarà nello staff tecnico di una squadra di Serie A

Dopo un’esperienza in Grecia, Andrea Vicenzutto torna con entusiasmo in Italia, pronto a lasciare il segno nel massimo campionato di Serie A. La sua chiamata dalla rinomata Bertram Derthona Basket rappresenta un passo importante nella sua carriera e una sfida stimolante per tutta la squadra. La rivoluzione in atto promette di portare sorprese e successi: il futuro del club si scrive ora sotto la guida di un talento emergente del coaching italiano.

Andrea Vicenzutto vola in Italia dopo una stagione nella Basket League greca. Il tecnico di Fiume Veneto ha accettato la sfida arrivata direttamente da una squadra di Serie A. Il Bertram Derthona Basket, società di Tortona in provincia di Alessandria, si trova alle prese con una rivoluzione nello. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Basket, Andrea Vicenzutto torna in Italia: sarà nello staff tecnico di una squadra di Serie A

In questa notizia si parla di: basket - andrea - vicenzutto - italia

