Baroque Festival Florence | Sara Mingardo e Carmela Osato nello Stabat Mater di Pergolesi

Immergetevi nell’incanto del Baroque Festival Florence, un evento imperdibile dedicato alla musica del Seicento e Settecento. Tra le star del palco, Sara Mingardo e Carmela Osato brillano nell’interpretazione dello «Stabat Mater» di Pergolesi, accompagnate da altre composizioni del grande maestro e dal «Salve Regina». Un viaggio musicale tra emozioni e raffinatezza che promette di restare nel cuore di tutti gli appassionati. Non mancate a questa esperienza unica nel suo genere.

