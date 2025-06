Bari | Notti di stelle summer al via giovedì con Peppe Barra Trentaduesima edizione

Prepariamoci a vivere un’estate ricca di emozioni con la 32ª edizione di “Notti di Stelle Summer”, la celebre rassegna musicale organizzata dalla Camerata Musicale Barese in collaborazione con l’Università degli Studi di Bari. L’attesa si infiamma: il 26 giugno, il grande Peppe Barra, icona della musica e del teatro napoletano, darà il via a una stagione indimenticabile. Un appuntamento da non perdere nel cuore storico di Bari!

Sarà Peppe Barra, icona del teatro e della musica popolare napoletana ad aprire giovedì 26 giugno la 32ª edizione di "Notti di Stelle summer", la rassegna estiva promossa dalla Camerata Musicale Barese in collaborazione con l' Università degli Studi di Bari "Aldo Moro". Lo spettacolo si terrà alle ore 21 nello storico cortile dell'Ateneo (ingresso di Via Nicolai), nel cuore della città. Artista fuori dagli schemi, interprete dalla presenza scenica potente e dallo stile riconoscibile, Barra presenta a Bari "Si tenesse vint'anne", uno spettacolo in prima regionale che attraversa la canzone classica napoletana, brani originali e riletture personali di autori diversi.

SOTTO IL CIELO ESTIVO DI BARI TRA VOCI LEGGENDARIE, JAZZ E MOMENTI CONVIVIALI, TORNA NOTTI DI STELLE summer 4 GIOVEDÌ ESCLUSIVI - 26 giugno, 10 e 17 luglio, 21 agosto - con PEPPE BARRA, SIMONA MOLINARI, BELINDA D

Ad accompagnarlo un gruppo di musicisti di lunga esperienza: Paolo Del Vecchio (chitarre e mandolino), Luca Urciuolo (pianoforte e fisarmonica), Ivan Lacagnina (percussioni), Sasà Pelosi (basso