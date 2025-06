Barella | Tifosi fidatevi! Stateci vicino Poi descrive nuovi e giovani

Sei cuore nerazzurro, uniti più che mai! Nicolò Barella lancia un appello ai tifosi dell’Inter: “Stateci vicino, nei momenti difficili e in quelli di gioia, perché insieme possiamo raggiungere grandi traguardi.” Con entusiasmo, il centrocampista descrive i nuovi talenti e i giovani che stanno emergendo, pronti a scrivere pagine importanti. La passione è il nostro motore: fidatevi, questa stagione sarà memorabile e noi daremo tutto per voi.

Barella fa un appello ai tifosi dell'Inter per la stagione che verrà e allo stesso tempo descrive i nuovi arrivati e i giovani in ascesa. APPELLO AI TIFOSI – A DAZN, Nicolò Barella fa una promessa: « Ai tifosi, sento di dire, che negli alti e nei bassi avuti e che possiamo avere, di starci vicino, di tifare come hanno sempre fatto, di riempire lo stadio come sempre, perché noi faremo sicuramente del nostro meglio. Devono fidarsi del mister e della società, che in questi anni ha dimostrato di sapersi muovere ». NUOVI ACQUISTI E GIOVANI IN RAMPA DI LANCIO – Sempre Barella sui nuovi arrivati e sui ragazzi giovani: « Sucic e Luis Henrique hanno grande qualità e ci possono dare una grande mano.

