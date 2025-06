Barella | Inter ritrovare la nostra forza! La gloria personale non fa per me

Nell'intervista a DAZN, Nicolò Barella sottolinea come la vera forza dell’Inter risieda nel gruppo, non nelle individualità. Con il suo spirito di leadership, invita a superare le difficoltà e a ritrovare l’entusiasmo collettivo, perché solo uniti si può raggiungere la gloria. La solidarietà e la determinazione sono le chiavi per tornare grandi: perché, alla fine, la vera vittoria nasce dal cuore di tutta la squadra.

Barella fa riferimento all’intero gruppo dell’Inter quando parla di ritrovare la vera forza in campo. E poi, da leader assoluto, fa un appello. GRUPPO – Non solo parole su competizione e Inzaghi a DAZN, Nicolò Barella ha anche parlato del gruppo Inter: « Io non penso che il gruppo si sia diviso. Logicamente in una stagione così impegnativa si hanno delle sconfitte e si creano dei malesseri, mentre quando vinci va tutto bene. Ma in questa squadra non ci sono di questi problemi. Magari dovremmo trovare quello che ci è mancato nell’ultimo periodo in campo, quella che era la nostra forza, ossia il non prendere gol o prenderne 20 anziché 40 in una stagione, una partita che non va per noi di farla finire 0-0 anziché 1-0 per gli altri. 🔗 Leggi su Inter-news.it