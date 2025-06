Barella a Dazn | Ecco come ho preso l’addio di Inzaghi Chivu ci sta aiutando molto Mi ha colpito quel gesto che ha fatto dopo l’Urawa

Nicolò Barella, protagonista dell'Inter e del Mondiale per Club, svela le emozioni di questa stagione di transizione. Dalla partenza di Inzaghi all'arrivo di Chivu, il centrocampista racconta come il nuovo allenatore stia influenzando positivamente la squadra, con gesti e strategie che fanno la differenza. La passione e l’entusiasmo di Barella si uniscono alla voglia di vincere: ecco come l’Inter si sta preparando a scrivere il suo futuro.

Il centrocampista dell'Inter, Nicolò Barella, ha raccontato le sensazioni di questo Mondiale per Club col nuovo allenatore Cristian Chivu. In una lunga intervista concessa a Dazn, Nicolò Barella affronta il passaggio da Simone Inzaghi a Cristian Chivu e parla degli obiettivi dell' Inter per la prossima stagione, a partire dal Mondiale per Club ancora in corso. L'ESPERIENZA NEGLI USA – « Bello riuscire a vedere da vicino il loro mondo, in Europa non si vedono spesso. Bellissima esperienza, bisogna fare i complimenti per quanto sono riusciti a creare ». COMPETERE ANCHE AL MONDIALE PER CLUB? – « Sicuramente è uno slogan che condivido al 100%.