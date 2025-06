Barbra Streisand | Tornare in ‘Ti presento i miei 4’? Dovrebbero darmi un sacco di soldi

Barbra Streisand, icona indiscussa della commedia americana, rivela un retroscena sorprendente sulla sua partecipazione alla trilogia di 'Ti presento i miei'. Nonostante il suo talento e il successo, avrebbe ricevuto meno compensi rispetto ai colleghi nei due primi film. Ora, questa disparità potrebbe farla considerare di non prendere parte al quarto capitolo, mettendo in dubbio il suo ritorno sul grande schermo. La sua decisione potrebbe cambiare il corso della saga e sorprenderti ancora di più.

(Adnkronos) – Barbra Streisand, una delle stelle della trilogia di 'Ti presento i miei', non venne pagata quanto i colleghi nei due film a cui ha partecipato e ora, proprio per questo motivo, potrebbe dare forfait e non partecipare al quarto capitolo. A raccontarlo è la stessa attrice in un'intervista a Variety. Quando le viene . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

