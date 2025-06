Barboza Botafogo chi è il muro che si è preso la scena al Mondiale per Club Ha 30 anni | interessa a qualcuno in Europa?

Nel cuore della sorprendente cavalcata del Botafogo al Mondiale per Club, Alexander Barboza si distingue come il protagonista silenzioso ma decisivo. A 30 anni, il difensore argentino ha mostrato qualità tecniche e tattiche che attirano l'attenzione anche in Europa. Ma chi è davvero Barboza e quale potenziale ha nel panorama internazionale? Scopriamo insieme il suo ruolo nella squadra e le prospettive future di questo talentuoso giocatore.

Barboza Botafogo, una grande sorpresa tecnico tattica durante il Mondiale per Club. Le ultime Nella sorprendente cavalcata del Botafogo, capace di superare un girone di ferro con Psg e Atletico Madrid, un leader silenzioso si è preso la scena: Alexander Barboza. Il difensore centrale argentino è il perno su cui il tecnico Paiva ha costruito .

