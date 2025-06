Barbiere fai da te taglia i capelli in strada il ponte chiuso da anni diventa ‘un salone’

Improvvisato e senza licenza, un barbiere fai da te trasforma un ponte chiuso in un salone temporaneo, attirando l’attenzione sui social. La sua audace iniziativa, tra tagli di capelli e sguardi stupiti, rivela quanto la creatività possa emergere anche nei contesti più improbabili. In un mondo sempre più connesso, questa storia ci ricorda che l’ingegno non conosce limiti, anche quando si tratta di sfidare le regole.

Chianciano Terme (Siena), 24 giugno 2025 – Un barbiere improvvisato e ovviamente abusivo che taglia i capelli su un ponte interdetto all’accesso. La vicenda sta facendo il giro di social e web e ci sono foto e un filmato che raccontano, con il linguaggio universale delle immagini, quello che è accaduto e sta accadendo sul ponte delle Ribussolaie di Chianciano Terme. Un uomo, probabilmente originario del Bangladesh, ha deciso di svolgere il suo mestiere di barbiere per strada, allestendo una postazione provvisoria proprio all’inizio del ponte, chiuso sia al transito delle macchine, che a quello dei pedoni per motivi di sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Barbiere fai da te taglia i capelli in strada, il ponte chiuso da anni diventa ‘un salone’

