Barbie Brigate Rosse e il meme horror di Aldo Moro | all’università di Trento il terrorismo rosso sale in cattedra

Tra Barbie Brigate Rosse, meme inquietanti e simboli disturbanti, il terrorismo rosso torna a far parlare di sé all'Università di Trento, un tempo teatro di figure sanguinarie e pericolose. Un fenomeno che richiede attenzione, come evidenziato dal deputato Urzì, che denuncia il rischio di un riemergere di simbologie estreme. Ma cosa si cela dietro questa inquietante riscoperta?

Dalla Barbie Brigate Rosse al grottesco meme della Renault 4 che custodiva il cadavere di Aldo Moro: all’università di Trento, che negli anni ’70 ha ospitato alcuni degli esponenti più sanguinari e pericolosi del terrorismo rosso, arriva l’ultima grottesca trovata. A denunciarla il deputato di Fratelli d’Italia Alessandro Urzì, c oordinatore regionale del partito in Trentino Alto Adige. «Denunciamo il pericoloso riaffiorare della simbologia delle Brigate rosse – denuncia Urzì – nell’ambito di una organizzazione studentesca di sinistra accreditata all’Università di Trento e gli episodi che in queste ore stiamo sottoponendo all’attenzione dei ministeri all’Interno ed all’Università devono imporre immediate reazioni da parte dell’Ateneo e del rettore». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Barbie Brigate Rosse e il meme horror di Aldo Moro: all’università di Trento il terrorismo rosso sale in cattedra

