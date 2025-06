Bando entro fine luglio per la gestione del gas ma tutto nella norma | chiarisce Diodati Pescara Energia

Con l’attesa del bando entro fine luglio per la gestione del gas, Pescara Energia rassicura: tutto è in regola. Giuliano Diodati, amministratore, conferma la trasparenza dell’operato, mentre la replica al gruppo Pettinari-Sindaco si fa sentire. La questione resta calda, ma la certezza è che la gestione continuerà senza intoppi, garantendo efficienza e affidabilità ai cittadini.

Tutto in regola e a fine luglio ci sarà il bando. Questo quanto chiarito da Giuliano Diodati, amministratore di Pescara Energia. Non tarda ad arrivare dunque la replica al gruppo consigliare Pettinari Sindaco, che ha presentato un esposto sulla gestione del servizio di distribuzione del gas.

