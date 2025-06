Bando di concorso a Fossacesia per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica

Se sei in cerca di una casa dignitosa e accessibile, questa è l'opportunità che fa per te. Il Comune di Fossacesia ha appena pubblicato un bando di concorso pubblico per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, aperto a tutti i cittadini interessati. Non perdere questa chance: verifica subito i requisiti e partecipa per garantirti un futuro più stabile e sereno nel territorio comunale.

Il Comune di Fossacesia ha indetto un bando di concorso pubblico per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica situati sul territorio comunale e che si renderanno disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria definitiva. I cittadini interessati. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Bando di concorso a Fossacesia per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica

