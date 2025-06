Banda dei gratta e vinci ancora in azione | doppio colpo tra Cassino e Cervaro

L’allarme sicurezza nella provincia di Frosinone si intensifica: la banda dei “gratta e vinci” continua a seminare paura tra tabaccherie, bar e ricevitorie. Nella notte tra lunedì e martedì, un doppio colpo tra Cassino e Cervaro ha riacceso i riflettori sulla recrudescenza di questi raid. La crescente escalation di furti richiede interventi immediati per proteggere esercizi e cittadini, ma cosa si nasconde davvero dietro questa serie di intimidazioni?

Non si arresta l’escalation di furti ai danni di tabaccherie, bar e ricevitorie nella provincia di Frosinone. Nella notte tra lunedì e martedì, la cosiddetta banda dei “gratta e vinci” è tornata a colpire, mettendo a segno (o tentando) due colpi in rapida successione: il primo in via Garigliano. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Banda dei “gratta e vinci” ancora in azione: doppio colpo tra Cassino e Cervaro

