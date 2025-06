Bambini alla Primaria | non sanno tenere in mano una matita lo fa correttamente solo il 35% e il 70% supera i contorni nel colorare I dati AID

Secondo un'indagine dell'Associazione Italiana Disgrafie su 1.370 studenti di prima primaria, emergono dati sorprendenti: solo il 35% dei bambini sa tenere correttamente in mano una matita, e tra questi, meno del 70% supera con successo le prove di colorazione. Questi risultati evidenziano l'importanza di intervenire precocemente per sviluppare le competenze grafiche dei più piccoli, fondamentali per il loro percorso scolastico e lo sviluppo motorio.

L'Associazione Italiana Disgrafie ha coinvolto ha condotto una indagine su 1.370 alunni di prima primaria, con scuole distribuite in sei regioni italiane: Emilia-Romagna, Toscana, Puglia, Veneto, Lombardia e Lazio. I bambini hanno eseguito tre tipi di prove grafiche, valutate su 27 indicatori, e sono state osservate le prese della matita.

In questa notizia si parla di: bambini - primaria - sanno - tenere

