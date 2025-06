Ballando con le stelle | Francesca Pascale Milly Carlucci e quel corteggiamento che parte da lontano

Tra i nomi in cima alla lista dei desideri della conduttrice, spunta il nome di Francesca Pascale, pronta a sbarcare sulla pista di Ballando con le Stelle. La proposta, nata da un corteggiamento iniziato nel 2022 e ora in fase di concretizzazione, promette di accendere il palco e il cuore degli spettatori. Un casting ricco di sorprese si sta delineando, e questa potrebbe essere l'edizione più emozionante di sempre.

Secondo le indiscrezioni, Milly Carlucci avrebbe incontrato Francesca Pascale per proporle la partecipazione a Ballando con le Stelle. Un dialogo aperto iniziato nel 2022 e che potrebbe presto concretizzarsi. Tempo di casting per Ballando con le Stelle, e come ogni anno, Milly Carlucci è al lavoro per mettere a segno colpi ad effetto che possano accendere l'interesse del pubblico. Tra i nomi in cima alla lista dei desideri della conduttrice, secondo un'indiscrezione lanciata da Giuseppe Candela sul magazine Chi, ci sarebbe Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi ed ex moglie della cantante Paola Turci. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ballando con le stelle: Francesca Pascale, Milly Carlucci e quel "corteggiamento che parte da lontano"

In questa notizia si parla di: ballando - stelle - francesca - pascale

Francesca Pascale verso Ballando con le stelle - Milly Carlucci si prepara a stupire nuovamente il pubblico di Ballando con le Stelle, e questa volta potrebbe avere una sorpresa d’eccezione: Francesca Pascale.

Francesca Pascale verso #BallandoconleStelle , il colpaccio di Milly Carlucci Vai su X

#FrancescaPascale verso #ballandoconlestelle? Secondo un’indiscrezione rilasciato da #giuseppecandela di #dagospia #millycarlucci sarebbe intenzionata ad arruolare Francesca Pascale nel cast della prossima edizione di Ballando con le stelle e le due s Vai su Facebook

Ballando con le stelle: Francesca Pascale, Milly Carlucci e quel corteggiamento che parte da lontano; Francesca Pascale a Ballando con le Stelle 2025? Il colpaccio di Milly: “Un corteggiamento che parte da lontano; Rai 1, voci clamorose su Milly Carlucci e Francesca Pascale.

Francesca Pascale verso Ballando con le stelle: le ultime indiscrezioni - Francesca Pascale in trattativa per Ballando con le Stelle: Milly Carlucci tenta il colpo a effetto per la nuova edizione. Si legge su msn.com

Ballando con le stelle: Francesca Pascale, Milly Carlucci e quel "corteggiamento che parte da lontano" - Tempo di casting per Ballando con le Stelle, e come ogni anno, Milly Carlucci è al lavoro per mettere a segno colpi ad effetto che possano accendere l'interesse del pubblico. Segnala msn.com