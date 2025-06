BALLANDO CON BARBARA D’URSO | MILLY CARLUCCI TENTA DI SUPERARE IL VETO POLITICO

Milly Carlucci si prepara a sfidare le barriere politiche e a sorprendere i telespettatori con un’inedita sorpresa: Barbara d’Urso protagonista di "Ballando con le Stelle"? Dopo un controverso veto politico, l’evento si avvicina, alimentando curiosità e polemiche. La sfida tra diplomazia e ambizioni di spettacolo si fa sempre più accesa, lasciando intendere che questa edizione potrebbe riservare colpi di scena inattesi. Sarà davvero così?

Ballando con le Stelle vedrà Barbara d’Urso concorrente e non solo ballerina per una notte? Milly Carlucci è ripartita alla carica con la sua arcinota arte diplomatica. Che sussista dall’uscita forzata da Mediaset un veto politico è ormai una questione riportata da tutti i quotidiani di ogni area politica, ovvero è diventa una certezza e non più un’indiscrezione magari acchiappa click. Fratelli d’Italia si è accodata al no di Forza Italia per evitare malumori con Mediaset e attriti nel Governo, di cui il partito fondato da Silvio Berlusconi è parte insostituibile. La Lega invece gradirebbe Barbara su Rai1. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - BALLANDO CON BARBARA D’URSO: MILLY CARLUCCI TENTA DI SUPERARE IL VETO POLITICO

In questa notizia si parla di: ballando - barbara - urso - milly

Sognando Ballando con le Stelle, Francesco Totti: "Sto vivendo un momento della mia vita stupendo". Poi Milly Carlucci prova a incastrarlo - Sognando Ballando con le Stelle torna con il suo secondo appuntamento, dove il leggendario Francesco Totti vive un'esperienza unica.

L'ex signora Fedez non è pienamente convinta della sua partecipazione di lanciarsi in pista in prima serata, al sabato sera. Ma Milly non molla e spingerà sulla sua operazione rilancio grazie proprio a Ballando con le stelle. Vai su Facebook

Ballando con le Stelle 2025, Milly Carlucci vuole Barbara d'Urso, Chiara Ferragni non è convinta, nel cast anc; Ballando con le Stelle 2025, Milly Carlucci vuole Barbara d'Urso, Chiara Ferragni non è convinta, nel cast anc; Milly Carlucci conferma che ci sarà Barbara D'Urso nella seconda puntata di Ballando con le stelle.

Ballando con le Stelle 2025, Milly Carlucci vuole Barbara d'Urso, Chiara Ferragni non è convinta, nel cast anche Melissa Satta - Non come avrebbe voluto lei probabilmente, con un programma. Lo riporta msn.com

Milly Carlucci fa sul serio: “Vuole Barbara d’Urso a Ballando con le stelle” - L'ultima indiscrezione E se ieri Giuseppe Candela sul magazine Chi ha svelato che ... Riporta msn.com