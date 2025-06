Bagno di Romagna l' annuncio di Buonguerrieri FdI | Risolto il problema delle divise fornitura in arrivo

Bagno di Romagna celebra una vittoria significativa: l’annuncio di Buonguerrieri di Fratelli d’Italia comunica la risoluzione del problema delle divise per gli agenti di Polizia di Stato a Forlì Cesena, con le forniture ormai in arrivo. La deputata evidenzia come questa difficoltà, che aveva coinvolto undici agenti, sia stata superata grazie all’impegno delle istituzioni. La buona notizia dimostra ancora una volta che il dialogo e la fermezza portano risultati concreti.

"La difficoltà evidenziata in merito alla carenza delle divise per undici agenti della Polizia di Stato del territorio di Forlì Cesena è stata risolta". A fare il punto sul tema in oggetto è la deputata di Fratelli d'Italia, Alice Buonguerrieri: "Nello specifico – spiega – la problematica aveva.

