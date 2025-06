Bagheria riqualificazione di via Mattarella | progetto da 2 milioni di euro per una città più sostenibile

Bagheria si prepara a trasformarsi grazie a un ambizioso progetto da 2 milioni di euro per la riqualificazione di via Mattarella. Con un focus su sostenibilità , accessibilità e funzionalità , la città si apre al dialogo con i suoi cittadini, guidata dal Sindaco Filippo Maria Tripoli. Un passo importante verso un futuro più verde e vivibile, che prenderà forma anche grazie al coinvolgimento attivo della comunità . La strada verso una Bagheria migliore inizia ora.

Un futuro più verde, accessibile e funzionale per via Mattarella potrà prendendo forma a Bagheria. L'amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Filippo Maria Tripoli, ha aperto oggi un dialogo con la cittadinanza per definire i dettagli di un progetto di riqualificazione da 2 milioni di euro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Bagheria, riqualificazione di via Mattarella: progetto da 2 milioni di euro per una città più sostenibile

In questa notizia si parla di: bagheria - riqualificazione - mattarella - milioni

Lagalla “10 milioni per la riqualificazione della Favorita a Palermo” - Il Comune di Palermo destina 10 milioni di euro per la riqualificazione del parco della Favorita, trasformandolo in un vivace "quartiere vegetale".

Riqualificazione di Via Mattarella: l'amministrazione comunale convoca un'assemblea pubblica per martedì 24 giugno Vai su X

Bagheria, riqualificazione di via Mattarella: progetto da 2 milioni di euro per una città più sostenibile; La riqualificazione di via Mattarella obiettivo di una nuova richiesta di finanziamento: Approvato il documento di indirizzo alla progettazione; Riqualificazione Atrio Cavaliere. Presentato il progetto a palazzo Butera..

Bagheria, riqualificazione di via Mattarella: progetto da 2 milioni di euro per una città più sostenibile - L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Filippo Maria Tripoli, ha aperto oggi un dialogo con la cittadinanza per definire i dettagli dell'iniziativa ... Da palermotoday.it

Pubblicata una manifestazione di interesse per l'assegnazione dell'ex edicola di via Mattarella - E' stato pubblicato all'albo pretorio on line un avviso pubblico esplorativo per una manifestazione d'interesse finalizzata all'assegnazione in concessione l'area di suolo pubblico con annesso manufat ... Si legge su comune.bagheria.pa.it