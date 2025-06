Azione pungola il Pd | Trovi guida stabile e lasci il populismo

Azione pungola il Pd, esortandolo a trovare una guida stabile e lontana dal populismo. Dopo due anni di paralisi a causa di un congresso interminabile, Pisa ha pagato un prezzo altissimo: commercio in crisi, SDS al collasso e la destra che avanza indisturbata. È arrivato il momento di cambiare rotta, di porre fine all'immobilismo e di riaccendere la speranza per il futuro della città . La sfida è aperta, e il cambiamento può partire ora.

"Dopo due anni di paralisi causata da un congresso comunale senza fine, ci auguriamo che il Pd pisano trovi finalmente una guida stabile e credibile. In questo periodo, Pisa ha pagato un prezzo altissimo: il commercio locale è crollato, Sds è al collasso e la destra ha potuto avanzare senza ostacoli, approfittando dell’immobilismo del principale partito di opposizione". Il segretario provinciale di Azione, Alberto Manca Benedetti, getta lo sguardo in casa del potenziale alleato in vista delle amministrative (alle regionali la formazione centrista ha già annunciato il suo appoggio a Eugenio Giani ) e soprattutto si aspetta chiarezza sulla linea politica per costruire l’alternativa, perché "alcune derive del Pd preoccupano: anche a livello nazionale il posizionamento del Pd continua a essere ambiguo, e l’unità interna non può tradursi in sottomissione a forze populiste e desta perplessità , in tal senso, la partecipazione di esponenti del Pd, anche pisani, alla manifestazione del 21 giugno contro il piano di riarmo presentato dalla Commissione Europea, perché è un segnale pericoloso di ambiguità internazionale e di avvicinamento a posizioni euroscettiche e filoputiniane ". 🔗 Leggi su Lanazione.it