Aziende italianeinvestimenti in Spagna

Le aziende italiane dimostrano un entusiasmo crescente per il mercato spagnolo, nonostante le incertezze geopolitiche. Con il 71% che prevede di aumentare gli investimenti e l’80% che valuta la Spagna come un mercato strategico, il loro ottimismo segna un deciso trend di crescita. Questi numeri confermano che l’Italia vede nella Penisola Iberica un’opportunità imperdibile per espandersi e consolidarsi. Per scoprire come queste dinamiche plasmeranno il futuro degli investimenti, continua a leggere.

23.01 Il 71% delle aziende italiane aumenterà gli investimenti in Spagna. Secondo un' analisi, per il 95% il mercato iberico è strategico e quindi faranno più investimenti ed aumenteranno gli organici nonostante il clima di forte incertezza geopolitica internazionale. Le imprese italiane attive in Spagna mostrano un ottimismo crescente rispetto alle prospettive future: il 71% che aumenterà l'impegno finanziario, un anno fa era il 49,1%;l'80% prevede un incremento del fatturato;il 53% vuole aumentare il personale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

