Avvio anno scolastico prorogati incarichi direttori USR per garantire regolare attività amministrativa In Gazzetta Ufficiale

Con l'inizio di un nuovo anno scolastico alle porte, una notizia importante arriva dalla Gazzetta Ufficiale: il decreto-legge approvato il 24 giugno 2025 proroga temporaneamente gli incarichi dei direttori degli Uffici scolastici regionali. Questa misura garantisce la continuitĂ amministrativa e il regolare funzionamento delle attivitĂ scolastiche, evitando interruzioni nelle attivitĂ fondamentali per studenti, insegnanti e famiglie. Scopriamo insieme come questa decisione influenzerĂ il prossimo anno scolastico e quali novitĂ introdurrĂ .

Pubblicato in Gazzetta il decreto-legge approvato il 24 giugno 2025 che include una disposizione finalizzata a garantire la regolare gestione delle attivitĂ amministrative in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico. La norma si riferisce in particolare agli incarichi di direzione degli Uffici scolastici regionali, per i quali viene stabilita una proroga temporanea. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it