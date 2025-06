Aveva capito Liliana Resinovich la confessione di Sterpin cambia tutto

Il ritorno di Claudio Sterpin e le sue parole ferme aprono nuovi scenari nel caso Resinovich. Per la prima volta, l’uomo che conosceva Liliana meglio di chiunque altro si è esposto davanti al giudice, confermando dettagli che potrebbero cambiare tutto ciò che si pensava sulla scomparsa e la tragica fine della donna. Le sue dichiarazioni potrebbero essere la chiave per capire finalmente la verità.

Claudio Sterpin, l'uomo che per molti è stato ben più che un semplice amico per Liliana Resinovich, è tornato a parlare. Lo ha fatto con parole ferme e una certezza che, a suo dire, non è mai venuta meno in questi quasi quattro anni di indagini. Lunedì 23 giugno, davanti al giudice durante l'incidente probatorio, ha ribadito con decisione ogni singolo dettaglio già raccontato nei mesi successivi alla scomparsa della donna, trovata morta il 5 gennaio 2022 dopo essersi dissolta nel nulla il 14 dicembre dell'anno precedente. Un racconto lungo cinque ore, fatto sotto gli occhi di Sebastiano Visintin, marito della 63enne triestina e ora formalmente indagato per la sua morte.